Cade da un cantiere a Darfo Boario, gravissimo operaio

venerdì, 24 dicembre 2021

Darfo Boario Terme – Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina – vigilia di Natale – a Darfo Boario Terme (Brescia), in via Manifattura Olcese. Un operaio di 51 anni, L.F., mentre stava lavorando in un cantiere è precipitato da un’altezza di circa 7 metri. Sul posto sono giunti l’automedica, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia con l’equipe medica del 118 che ha stabilizzato il 51enne e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Le condizioni del 51enne sono gravissime: ha riportato un trauma cranico, trauma toracico, traumi arto inferiore e superiore. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Darfo Boario e della Compagnia di Breno, che hanno effetto la ricostruzione dell’infortunio sul lavoro e i tecnici di ATS.