Cadavere rinvenuto in sacchi di plastica nera a Borno

lunedì, 21 marzo 2022

Borno – Ritrovato un cadavere occultato in sacchi di plastica nera in località Paline del comune di Borno (Brescia). La macabra scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri e sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Breno, dell’Aliquota Radiomobile, della locale Stazione e la Scientifica che hanno effettuato i rilievi su ciò che resta del cadavere, sezionato e occultato in alcuni sacchi di plastica nera.

Finora non è stata effettuata l’identificazione per le pessime condizioni del cadavere e sono in corso indagini per risalire a quando il delitto sarebbe avvenuto e come sarebbe stato occultato, sezionato e occultato fino al luogo del ritrovamento. La Procura di Brescia, sta coordinando le indagini dei carabinieri, e gli inquirenti non escludono alcuna pista.