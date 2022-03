mercoledì, 16 marzo 2022

Erbusco – Brucia l’auto per vendetta, bresciano denunciato dai carabinieri. La vicenda è legata a questioni di lavoro e per la perdita di alcuni contratti. Così per vendetta ha incendiato a Erbusco un’auto, in pieno giorno e con la presenza di testimoni. I carabinieri di Erbusco e Rovato sono risaliti in breve tempo all’autore dell’incendio, posto sotto sequestro la vettura bruciata.

Le ragioni che lo hanno spinto al gesto violento sarebbero da ricercare, secondo gli inquirenti, nella perdita di alcuni contratti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’intera vicenda.