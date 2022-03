Bressanone: controlli, espulsioni e un arresto della Polizia di Stato

martedì, 1 marzo 2022

Bressanone – Impegnativo quest’ultimo periodo per la Polizia di Stato di Bressanone che, dopo l’espulsione di due pericolosi pluripregiudicati, ha effettuato negli ultimi giorni numerosi accertamenti nel comune brissinese, culminati con serrati controlli straordinari, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano della Polizia di Stato e dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza.

Durante tutto il periodo sono stati accuratamente controllati tutti i luoghi frequentati dai giovani, compresa una decina di esercizi pubblici, al fine di prevenire intemperanze giovanili e di contrastare lo spaccio e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato hanno ispezionato i Giardini Rapp, il parco Pupp e la frazione di Millan, dove sono stati controllati diversi giovani. Non si è tralasciata la stazione ferroviaria, dove nella giornata di venerdì le Unità Cinofile hanno permesso di individuare due ragazzi (uno italiano e l’altro albanese), di cui uno minorenne, in possesso ognuno di quasi 2 grammi di sostanza di tipo hashish. Nella stessa giornata un altro controllo capillare è stato eseguito nella zona “Forum”, dove un ragazzo di origine ghanese è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente simile.

Complessivamente, durante l’ultima settimana, sono state controllate 197 persone, alcune delle quali con precedenti penali o di polizia, un centinaio di veicoli, e sono stati sequestrati quasi 4 grammi di droga.

Infine nella giornata odierna è stata tratta in arresto, per Ordine della Procura della Repubblica di Bolzano, una cittadina brissinese del 2001 resasi responsabile, negli ultimi anni, di diversi furti aggravati e di spaccio di sostanze stupefacenti, anche “pesanti”. A seguito di sentenza, dovrà scontare una pena di oltre due anni di carcere (2 anni, 4 mesi e 21 giorni).