Breno: “Vincenzo Capano è pericoloso, deve restare in una Rems”

domenica, 20 novembre 2022

Breno (Brescia) – Vincenzo Capano, 28 anni, di Breno (Brescia) deve restate in una Rems “perché è socialmente pericoloso“. E’ quanto emerge dalla nuova perizia disposta dalla presidente della Corte d’Assise del tribunale di Brescia Cristina Ardenghi, per valutare la pericolosità sociale di Vincenzo Capano, che due anni fa uccise la madre Francesca Mesiano.

Il giovane si trova attualmente alla Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza ) di Castiglione delle Stiviere (Mantova). In precedenza i consulenti di parte avevano effettuato una perizia e concluso per l’incapacità di intendere e volere del 28enne di Breno. Ora la nuova perizia, che è stata consegnata dai periti nell’udienza di ieri in Corte d’Assise. Il 5 dicembre dovrebbe essere pronunciata la sentenza nei confronti del 28enne.