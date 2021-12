Botti illegali, sequestro della Polizia di Stato nel Bresciano

giovedì, 23 dicembre 2021

Brescia – Botti illegali, sequestro della Polizia di Stato di Brescia. Nell’ambito degli specifici controlli tesi a contrastare il fenomeno della vendita di “botti” illegali, i poliziotti della Divisione Amministrativa e del N.O.P. della questura di Brescia, durante il controllo di un’autovettura in città, hanno rinvenuto e sequestrato una notevole quantità di fuochi d’artificio che un 50enne trasportava senza la prevista licenza.

In particolare, i poliziotti hanno sequestrato 15 kg di artifici pirotecnici di Categoria Europea F4. Inoltre, durante l’attività di perquisizione, è stato rinvenuto e sequestrato anche uno sfollagente telescopico in metallo di colore nero lungo 65 centimetri.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà sia per detenzione di materiali esplodenti senza la relativa licenza dell’Autorità e sia per porto di oggetti atti ad offendere.

A tal proposito, la Questura di Brescia, precisa che detti fuochi d’artificio che rientrano nella categoria Europea F4 presentano un rischio potenziale elevato e pertanto sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, ovvero riservati ai soli “pirotecnici abilitati” e cioè a coloro i quali risultano possessore di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una commissione tecnica.