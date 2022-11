Bolzano, uccise i genitori: Benno condannato all’ergastolo e isolamento diurno per un anno

sabato, 19 novembre 2022

Bolzano – Ergastolo e isolamento diurno per un anno. E’ la condanna nei confronti di Benno Neumair. La sentenza è stata letta alle 17:30 in Corte d’Assise a Bolzano: Benno Neumair, 31 anni, di Bolzano, il 4 gennaio 2021 uccise i genitori, la madre Laura Perselli, 68 anni e ilpadre Peter Neumair, 63 anni.

La Corte d’assise di Bolzano, presieduta dal giudice Carlo Busato, ha accolto le richieste dell’accusa e inflitto una pena più alta nei confronti di Benno Neumair, che dopo aver uccise padre e madre, entrambi insegnanti in pensione, gettò i corpi nel fiume Adige. Benno Neumair doveva rispondere di duplice omicidio volontario e soppressione di cadavere.

I sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene avevano chiesto la condanna all’ergastolo e che non venissero riconosciute le attenuanti perché la confessione è arrivata dopo il ritrovamento della salma della madre. Inoltre i due Pm avevano chiesto per Benno anche l’isolamento diurno per un anno e secondo l’accusa il duplice delitto è stato “commesso con piena coscienza e volontà“. Invece nelle repliche di oggi la difesa di Benno Neumair ha chiesto le attenuanti generiche: secondo l’avvocato Flavio Moccia richiesta dell’accusa all’ergastolo è “una condanna a morte e la severità della pena da sola è inutile”.

La Corte d’Assise, dopo tre ore di Camera di Consiglio, ha inflitto una condanna pesantissima: ergastolo con un anno di isolamento diurno e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.