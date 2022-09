Bolzano, il bilancio dei controlli straordinari della Polizia di Stato

sabato, 10 settembre 2022

Bolzano – Dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte odierna, come disposto dalla Questura di Bolzano, è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in varie zone del capoluogo, al fine di prevenire episodi di microcriminalità e violazioni amministrative in materia di esercizi pubblici, garantendo così, da una parte un sano divertimento soprattutto giovanile, dall’altra il rispetto di coloro che riposano.

Oltre ad operatori della Polizia di Stato, sia in uniforme che in abiti civili, vi hanno preso parte pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che ha messo in campo anche unità cinofile antidroga.

I controlli si sono concentrati nel centro ed in altri punti della città ove sono presenti locali particolarmente frequentati.

Sono state identificate alcune decine di persone, molte delle quali con precedenti di polizia, ed eseguite accurate verifiche in otto esercizi pubblici.

Un bar è stato sanzionato per aver indebitamente protratto l’orario di chiusura, mentre per altri, accertata la frequentazione di pregiudicati, verrà valutata l’applicazione dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la sospensione della licenza.