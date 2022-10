Bienno: domato l’incendio di una catasta di legna a Prestine

venerdì, 7 ottobre 2022

Bienno (Brescia ) – Domato l’incendio che nella notte ha interessato la località Ronzone di Prestine, in territorio di Bienno (Brescia). Le cause sono ancora ignote, sono comunque in corso accertamenti dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Darfo Boario e di Breno e Protezione Civile AIB che hanno spento il rogo, evitando che di avvicinarsi alle abitazioni della la parte alta di Prestine.

Il sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni: “Stanotte si è incendiata una catasta di legna in località Ronzone. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Protezione civile e di alcuni volontari, l’incendio è stato domato e il danno contenuto. Ora si sta provvedendo a spegnere gli ultimi focolai ma la situazione è sotto controllo. Un grazie al prosindaco di Prestine Bortolo Trombini e al delegato alla protezione civile Massimo Maugeri che hanno passato la notte sul luogo coordinando l’intervento”. Nessuna casa è stata interessata dal rogo e nessuna persona coinvolta.