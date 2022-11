Auto distrutta dalle fiamme in un parcheggio di Dro

mercoledì, 9 novembre 2022

(Trento) – Mobilitazione nel tardo pomeriggio per un veicolo che ha preso fuoco. Attorno alle 17:35 per incendio veicolo in via Capitelli a Dro (Trento) nel parcheggio comunale. L’auto ha preso fuoco per cause da accertare, i vigili del fuoco del Corpo di Dro sono usciti con Aps e Polisoccorso e ben nove vigili. La vettura, andata completamente distrutta dalle fiamme, è una Ford Fiesta a benzina di circa 15 anni.

Dopo aver domato il rogo la carcassa dell’auto è stata caricata e portata via dal carroattrezzi. Sul posto era presente il Radiomobile dei carabinieri di Riva del Garda. La proprietaria è uscita dall’auto senza problemi.