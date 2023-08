Auto con turisti tedeschi in bilico sulla statale del Gavia

domenica, 13 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Auto con turisti tedeschi rischia di finire in un dirupo sulla statale 300 del Gavia. Un pomeriggio di gran lavoro sulla statale 300 e traffico bloccato dalla 17 alle 18:30 da Sant’Apollonia al Passo.

Poco dopo il terzo tornante, in una zona ancora boschiva una vettura – Kia – con turisti tedeschi è uscita fuori dalla carreggiata e rischiato di precipitare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio e il soccorso Aci gestito dall‘azienda Maroni di Ponte di Legno giunto con un carro attrezzi. La vettura è stata agganciata dal carro attrezzi e portata in sicurezza. Un sospiro di sollievo da parte dei turisti tedeschi, che non conoscevano la zona e durante la discesa dal passo Gavia avevano fatto una manovra azzardata per lasciare passare un’auto che saliva. Il traffico è rimasto bloccato per quasi un’ora e mezza.

E’ il secondo episodio che accade in meno di due settimane, a fine luglio due motociclisti mentre scendevano dal Gavia sono finiti in una scarpata e sono stati “salvati” dalla zona boschiva.

di An.Pa.