Arco: grave climber precipitato dalla falesia Policromuro

mercoledì, 16 marzo 2022

Arco – Intervento nella Valle del Sarca, alla falesia Policromuro a Massone di Arco (trento): climber elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un climber 60enne di Arco è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere precipitato per circa 5 metri dalla falesia Policromuro, settore Abisso, a Massone di Arco, finendo a terra alla base della parete. All’origine dell’incidente, un probabile errore nel fare sicura in fase di discesa. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.20.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano anche gli operatori della Stazione di Riva del Garda. Il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica sono stati verricellati sul posto per prestare le prime cure sanitarie all’uomo, sempre cosciente. Una volta stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato trasportato dai soccorritori fino all’ambulanza e da lì fino all’elicottero che, nel frattempo, era atterrato a Massone di Arco. Il climber è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Escursionista soccorso per un malore sul sentiero 637 a Nago Torbole

Il numero unico per le emergenze 112 è stato allertato per un escursionista veneto di 65 anni che ha accusato un malore sul sentiero numero 637 che da Nago Torbole porta a malga Fiavei. L’uomo è stato soccorso dall’equipaggio dell’elicottero di Trentino Emergenza. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.