Angolo Terme, 38 persone rimarranno fuori casa almeno un mese

venerdì, 27 maggio 2022

Angolo Terme – Le trentotto persone evacuate da martedì sera ad Angolo Terme (Brescia) rimarranno fuori casa almeno per un mese. E’ questa l’indicazione dei tecnici dopo i sopralluoghi effettuati e le 38 persone, ospiti in appartamento e alberghi delle zona, potranno far rientro a casa solo per prendere gli effetti personali in questo periodo. Poi al termine dei lavori di messa in sicurezza e un nuovo sopralluogo potranno tornare nelle loro abitazioni.

Via Lorenzetti è presidiata dai volontari della Protezione Civile. Intanto si fa la conta dei danni e per la prima fase di emergenza Regione Lombardia metterà a disposizione 200mila euro, mentre per gli interventi di sistemazione delle zona frana serviranno almeno 700mila euro.