Altri tre arresti dei carabinieri nei boschi della Valtellina

giovedì, 6 ottobre 2022

Sondrio – Altri tre arresti nei boschi della Valtellina. I carabinieri della Stazione di Berbenno di Valtellina (Sondrio) hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti tre persone, un 53enne italiano e due ragazzi di origine nord africana di 19 e 20 anni, quest’ultimi irregolari e senza fissa dimora.

L’operazione è l’epilogo di un’attività preventiva messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Sondrio, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti relative all’anomalo afflusso di persone, all’apparenza tossicodipendenti, nella zona boschiva della frazione Maroggia di Berbenno di Valtellina. Nelle ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno quindi predisposto numerosi posti di controllo sulle vie di accesso alla frazione, monitorando l’andirivieni di persone con militari in abiti civili posizionati nei punti di maggiore interesse.

Ieri pomeriggio, la pattuglia della Stazione di Berbenno di Valtellina, nel centro abitato della frazione Ere del comune di Buglio in Monte (Sondrio), ha visto transitare una vecchia utilitaria con a bordo tre persone, che è stata subito fermata per procedere ad un approfondito controllo.

Grazie alla perquisizione del veicolo e degli occupanti sono stati sequestrati 60 grammi di cocaina, 80 di eroina, 45 di hashish, 1 bilancino di precisione, varie bustine di cellophane e la somma in contanti di oltre 5.000 euro in banconote di piccolo taglio.

I tre, un italiano della provincia di Varese e due giovani nord africani mai censiti in Italia, sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

di Da. P.