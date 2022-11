Alto Garda, paura per un 70enne caduto da un olivo

mercoledì, 23 novembre 2022

Dro – Paura in Alto Garda nel pomeriggio di oggi per un 70enne caduto da un olivo. L’allarme è scattato poco dopo le 14 con elisoccorso atterrato nel campo sportivo in paese per il successivo trasporto in ospedale. L’infortunio domestico è avvenuto mentre l’anziano era intento alla raccolta, all’interno del suo giardino di casa. Presenti i famigliari che hanno dato subito l’allarme. Presente in supporto una squadra di cinque vigili del fuoco di Dro, oltre ai carabinieri del radiomobile di riva del Garda, ambulanza di Trentino Emergenza ed equipe.