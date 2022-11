Alto Garda, 60enne soccorso dopo caduta dalla bici

venerdì, 18 novembre 2022

Dro – Mobilitazione in Alto Garda nel primo pomeriggio di oggi per una caduta autonoma in bicicletta all’imbocco della ciclabile che da Ceniga porta ad Arco. Un uomo di circa 60 anni è caduto in curva, cause da accertare, presente i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda, personale della Croce Bianca, elisoccorso più vigili del fuoco di Dro con due mezzi e una squadra di otto vigili, per supporto ai sanitari e dall’equipe dell’elicottero. Ha riportato un trauma importante alla testa, trasportato all’ospedale.