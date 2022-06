Alto Adige, il bilancio dei controlli straordinari della Polizia di Stato

sabato, 25 giugno 2022

Merano – Nell’ambito della più incisiva e capillare attività di controllo del territorio in atto da inizio anno, predisposta dal Questore della provincia di Bolzano, sono stati effettuati, nelle giornate del 21 e 24 giugno, servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire e contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Merano (Bolzano), con particolare riguardo alle zone della “movida” serale, frequentate da gruppi di giovani.

Tali servizi, coordinati da Funzionari della Polizia di Stato, hanno visto la partecipazione di operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (Bolzano), della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza, per gli ambiti operativi di specifica competenza.

L’esito dei predetti servizi ha portato all’identificazione di circa 100 persone ed al controllo di otto pubblici esercizi.

Particolarmente incisiva è stata l’attività di controllo delle zone centrali di Merano (Bolzano) nonchè delle immediate adiacenze del centro storico e in aree periferiche come Sinigo dove in passato si sono registrati episodi di illegalità. A tal proposito è stata presidiata piazza Teatro, strategico snodo del passaggio di mezzi e persone, effettuando inoltre frequenti passaggi in corso Libertà, consueto luogo di ritrovo del popolo giovanile.

Sono stati pianificati ulteriori servizi per i prossimi giorni con operatori della Questura e del Commissariato impiegati nella fondamentale attività di prevenzione, monitorando i luoghi di maggiore aggregazione ritenuti più sensibili per la commissione di illeciti

Costante sarà anche l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che affiancheranno, come di consueto, il dispositivo ordinario impiegato per l’attività preventiva e repressiva.