Aggredì e ferì tre persone a Chiavenna, arrestato 29enne

martedì, 20 settembre 2022

Chiavenna – Aggredì e ferì tre persone con un coltello, 29enne arrestato dai carabinieri di Chiavenna (Sondrio).

Eseguita una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane del luogo per lesioni permanenti aggravate dall’uso di arma da taglio. I carabinieri della Stazione di Chiavenna (Sondrio), in collaborazione con i colleghi della Stazione di Villa di Chiavenna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Sondrio nei confronti di un 29enne, residente in zona, ritenuto autore del reato di lesioni personali anche permanenti, aggravate dall’uso di arma da taglio, in danno di tre persone.

Il fatto è avvenuto la notte del 17 luglio vicino a un locale pubblico di Chiavenna: al culmine dell’aggressione verbale e fisica motivata anche da ragioni di discriminazione, una persona è stata sfregiata al volto con un coltello e altre due sono state ferite nel tentativo di separare i contendenti.

Le tre persone offese, curate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Chiavenna, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni. Il giovane arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Sondrio.