Aggredì cliente di un bar a Trento e gli staccò un orecchio: arrestato

giovedì, 2 giugno 2022

Trento – Aggredì un cliente di un bar del capoluogo trentino, strappandogli l’orecchio con morsi, causandogli lesioni permanenti e infine rapinandolo: arrestato. Gli uomini del Nucleo Investigativo della polizia locale di Trento hanno rintracciato ed associato al carcere di Spini di Gardolo l’autore della rapina.

I FATTI – Il 26 maggio scorso, in un bar di viale Verona, zona sud di Trento, un albanese ha aggredito violentemente un cliente al fine di rapinarlo di merce per un valore di 50 euro.

L’aggressione è stata violentissima: il rapinatore ha strappato a morsi buona parte di un orecchio della vittima.

Non si è limitato a questo gesto di particolare efferatezza; lo ha stretto in una morsa al collo facendogli perdere i sensi; lo ha poi colpito con pugni alla testa ed al volto infierendo anche mentre la vittima era in stato di inferiorità evidente a seguito di quanto patito.

Solo il proditorio intervento delle bariste e di alcuni operatori ecologici che transitavano nella zona ha evitato il peggio mettendo in fuga l’autore dei fatti.

Una pattuglia del Nucleo Investigativo del Comune di Trento, al fine di contrastare furti e rapine in città, si trovava a passare casualmente nella zona: da subito gli agenti si sono impegnati in una efficace attività d’indagine che ha permesso di ricostruire i fatti per come si erano svolti nella loro efferatezza e nella loro futilità vista la gravità delle lesioni cagionate in relazione al magro bottino del rapinatore.

L’episodio, che ha ingenerato nella cittadinanza del quartiere a sud di Trento particolare allarme sociale, ha visto una proficua e puntuale collaborazione da parte dei cittadini che si erano trovati ignari testimoni dei fatti con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini.

Tutto il personale del reparto della polizia locale intervenuto è stato impegnato immediatamente – coordinato dal pubblico ministero di turno – in una attività d’indagine che ha permesso di individuare l’autore dei fatti.

Per lui il Pubblico Ministero ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la custodia cautelare in carcere, affidandone l’esecuzione proprio agli agenti della polizia locale.

Poche ore dopo l’emissione della misura cautelare a carico del cittadino albanese da parte dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti del Nucleo Investigativo della polizia locale lo hanno rintracciato ed arrestato evitando così che il soggetto potesse ripetere fatti analoghi.

Per il cittadino albanese si sono aperte le porte del carcere di Spini di Gardolo dove è stato ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ATTIVITA’ – Dall’inizio della propria attività, il 10 gennaio scorso, il Nucleo Investigativo della polizia locale di Trento ha già effettuato tre arresti di cui 2 per il reato di rapina e comunicato all’Autorità Giudiziaria oltre 40 notizie di reato.

Ottima la collaborazione dei commercianti con l’iniziativa “Facciamo squadra” dedicata alla prevenzione e repressione di piccoli reati ai danni delle categorie economiche e più in generale della cittadinanza: ad oggi sono circa un centinaio i commercianti che si sono registrati all’iniziativa fornendo giornalmente segnalazioni importantissime per la prevenzione di reati di tipo predatorio.