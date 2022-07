Addio a Massimo De Alessandri, cordoglio in Trentino

martedì, 19 luglio 2022

Trento – Addio a Massimo De Alessandri, il cordoglio degli amministratori locali trentini. E’ morto improvvisamente Massimo De Alessandri, presidente del Gruppo Dolomiti Energia, scomparso a soli 58 anni.

“E’ davvero una triste notizia quella appresa oggi. Ci lascia attoniti ed increduli. Con Massimo De Alessandri e Dolomiti Energia abbiamo costruito un bellissimo rapporto di collaborazione maturato attraverso alcune importanti iniziative. Oggi ci stringiamo alla sua famiglia con un forte e sincero sentimento di vicinanza. A nome anche del Consiglio direttivo e di tutti i Comuni associati esprimo le più sentite condoglianze”, dichiara Michele Bontempelli, presidente Consorzio Bim Adige

Cordoglio a Palazzo Geremia per la morte improvvisa di Massimo De Alessandri. Il sindaco Franco Ianeselli, insieme alla Giunta e all’Amministrazione comunale, è vicino alla famiglia, all’amministratore delegato Marco Merler e ai dipendenti del Gruppo Dolomiti Energia.

“Una scomparsa improvvisa che lascia letteralmente senza parole”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed il vicepresidente Mario Tonina, a nome della Giunta provinciale, commentando la notizia della morte di Massimo De Alessandri, presidente del Gruppo Dolomiti Energia, venuto a mancare improvvisamente a soli 58 anni. “I rapporti con lui ed i vertici di DE – aggiungono Fugatti e Tonina – erano particolarmente intensi specie in questo periodo caratterizzato dalla grave siccità e dalla necessità di assumere importanti e delicate decisioni per contrastare un problema che sta mettendo a repentaglio i sistemi agricoli ed in generale ambientali non solo del Trentino ma anche di buona parte delle aree vicine. Ne ricordiamo la grande professionalità, l’impegno e la disponibilità, porgendo il nostro messaggio di vicinanza a chi gli voleva bene”.