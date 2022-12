Addio a Cesarino Mutti, ex presidente della Sat di Riva del Garda

martedì, 20 dicembre 2022

Riva del Garda (Trento) – È mancato oggi all’età di 84 anni Cesarino Mutti (nella foto SAT), per tanti anni presidente e figura di spicco della Sat di Riva del Garda (Trento), di cui è stato anche, per ben 18 anni, presidente.

“Purtroppo – è il ricordo del sindaco Cristina Santi – un altro pezzo della storia e del cuore della nostra città che ci ha lasciati. Tra i tanti ricordi che ho, quello nel suo negozio, quando da piccola ci andavo con la mamma, in via Disciplini. Ricordo una persona vivace e gentile, piena di vita, che mi metteva il buon umore. Come rivani lo ricordiamo soprattutto per quello che ha fatto per la nostra sezione della Sat, di cui è stato anche presidente, e per la montagna, che amava tantissimo. Tantissime iniziative e tantissime idee, e soprattutto un entusiasmo e una voglia di fare che erano contagiosi e che ne facevano un trascinatore. Per Riva del Garda, una grandissima perdita che ci lascia tutti tristi e increduli. Ai suoi cari mando un abbraccio commosso e l’espressione della mia più sentita vicinanza”. La Sezione SAT di Riva del Garda esprime profondo dolore per la scomparsa dell’ex presidente Cesarino Mutti, che per lunghi anni l’ha guidata con amore e passione sui sentieri delle nostre montagne. L’ultimo saluto giovedì 22 dicembre, alle ore 14.30, nella chiesa arcipretale di Riva del Garda.