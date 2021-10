Accompagnato in caserma, morde un carabiniere: arrestato a Merano

venerdì, 1 ottobre 2021

Merano – I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno arrestato un ventenne tunisino per violenza a un pubblico ufficiale e altri reati.

Il gran parapiglia, intorno alle 12, è iniziato sulla pubblica via, non lontano dalla caserma sede della compagnia CC. Uno straniero stava molestando i passanti. Un’anziana, impaurita, ha richiamato l’attenzione di un sottufficiale dei carabinieri che passava di lì. Il brigadiere ha quindi invitato il magrebino, privo di documenti, ad andare in caserma. Giunto davanti allo stabile, in mezzo all’incrocio tra le vie Petrarca e Leopardi, il giovane ha iniziato a dare di matto, urlando come un ossesso tant’è che molti si sono affacciati e il traffico si è bloccato. Con non poche insistenze è stato fatto entrare in caserma, accompagnato da un’amica meranese. Qui è nato un secondo parapiglia, urla insulti, imprecazioni, calci al mobilio e un quadro spaccato. I militari quindi hanno provato a bloccarlo per ammanettarlo e la situazione è ulteriormente peggiorata. L’uomo ha iniziato menare calci e pugni e poi, bloccato, ha morso la mano destra di un militare. Anche la ragazza si è messa a insultare i carabinieri e ha tentato d’impedire l’ammanettamento dell’amico tant’è che hanno dovuto allontanarla a forza.

Per lui, pregiudicato (rapina, danneggiamento e interruzione di un pubblico servizio) clandestino, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato e le ipotesi di reato riferite alla Procura della Repubblica di Bolzano sono violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. È stato accompagnato al carcere di Bolzano.

La ragazza, una italiana senza fissa dimora già nota per comportamenti contrari alla legge, è stata denunciata a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il militare ferito, visitato presso il pronto soccorso di Merano, ne avrà per almeno dodici giorni.