Turismo, si chiude lo storico percorso turistico dell’Apt Valle di Ledro

martedì, 14 dicembre 2021

Ledro – È un appuntamento significativo per il comparto turistico – economico della Valle di Ledro quello in programma questa sera (martedì 14 dicembre, ore 20.30) presso il centro culturale di Locca. I soci dell’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro sono infatti convocati in assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto contenente la modifica dell’oggetto sociale con altri aggiornamenti ed adeguamenti operativi.

Dopo l’armonizzazione con Garda Trentino, avvenuta a maggio, “la società Apt di Ledro” ha di fatto perso le funzioni originali ed ora l’intendimento è quello di avviare una nuova operatività incentrata su obbiettivi a supporto soprattutto dell’attività delle Pro Loco locali e delle varie associazioni di volontariato. E diventare in tal senso punto di riferimento per la nuova APT Garda Dolomiti. Per questo è quanto mai importante una partecipazione numerosa dei soci proprio per poter insieme dare forza alla Nuova Associazione che porterà avanti in maniera tangibile a quanto sinora costruito a Ledro negli ultimi decenni.

Le Pro Loco e più in generale il mondo del volontariato rappresentano infatti un vero tesoro sociale e culturale, irrinunciabile per un territorio qual è Ledro perché la relativa attività a supporto del mondo turistico (e non solo) in questi anni ha garantito iniziative capaci di valorizzare tutte le peculiarità locali con eventi sportivi, gastronomici, sociali, storici, rurali e folcloristici capaci di proiettare l’immagine della Valle in chiave turistica in Italia e in Europa.

I lavori dell’Assemblea saranno aperti dall’esame e votazione della modifica statutaria dell’ex APT Valle di Ledro. Si passerà quindi a gettare le basi della nuova operatività. L’ordine del giorno prevede infatti l’approvazione del nuovo regolamento assembleare, la determinazione numero componenti il consiglio di Amministrazione, della quota annuale 2022 e seguenti, del compenso agli organi sociali e la nomina del nuovo consiglio di Amministrazione.

I lavori dell’assemblea ordinaria saranno aperti dall’approvazione del verbale della seduta precedente, dalla relazione della presidente uscente Maria Demadonna e dalla situazione economica-patrimoniale al 31 maggio 2021, giorno in cui la parte turistica operativa dell’Apt di Ledro è confluita in Garda Trentino.

Per accedere alla sala dove si terrà l’Assemblea vi è l’obbligo di possesso di valida Certificazione Verde Covid 19 e dovranno essere rispettate tutte le vigenti misure di contenimento del contagio. Si ricorda altresì ai soci impossibilitati a prendere parte all’assemblea che, ai sensi dello Statuto vigente, possono conferire delega ad altro socio (nel limite di due deleghe per socio partecipante).