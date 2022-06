Top Dolomites, a Pinzolo festa per il compleanno di Francesco Moser

domenica, 19 giugno 2022

Pinzolo – “Sport e turismo vanno spesso a braccetto ed in Trentino ci sono molte manifestazioni che vivono questo spirito. Ma la Top Dolomites ha un pregio in più: quello di poter mostrare a ciclisti ed appassionati la ricchezza e la varietà dei panorami trentini che vanno per l’appunto dalle Dolomiti al Garda”. Con queste parole l’assessore allo sport, turismo, artigianato e commercio, Roberto Failoni ha salutato la quarta edizione della manifestazione ciclistica che ha preso il via stamane a Pinzolo.

Ambasciatore ufficiale di questo evento, unico nel suo genere, il grande campione trentino Francesco Moser che stamane è stato festeggiato dai tifosi e dal comitato organizzatore con bollicine “firmate” in occasione del suo 71° compleanno.