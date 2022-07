Spiazzo: alpini del Trentino e Valle Camonica al Pellegrinaggio in Adamello

domenica, 24 luglio 2022

Spiazzo – Gli alpini del Trentino e della Valle Camonica, con la presenza di gruppi delle province di Brescia e Bergamo, si sono ritrovati oggi in Val Rendena, a Spiazzo (Trento), per la solenne cerimonia del 58esimo Pellegrinaggio in Adamello.

Il raduno della penne nere è iniziato il 21 luglio con le prime colonne che sono salite in Adamello, sono state riproposte le sette colonne di alpini sui sentieri dell’Adamello, in memoria di chi, su quelle vette, ha combattuto e dato la vita, e ha visto due momenti importanti: ieri la celebrazione al rifugio Adamello Collini al Bedole e oggi a Spiazzo la sfilata e la Santa Messa.

Il 58esimo Pellegrinaggio in Adamello è stato dedicato al capitano Guido Larcher, primo presidente della sezione ANA Trento e al tenente Ferruccio Stefenelli, primo segretario della sezione ANA Trento, in ricordo del 100° anniversario di fondazione della sezione Ana di Trento.

Oggi il momento clou del Pellegrinaggio in Adamello 2022 a Spiazzo: alle 9 l’ammassamento, alle 9.30 è iniziata la sfilata, alle 10.15 l’arrivo con gli interventi delle autorità, in particolare del presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, del presidente della sezione Ana di Trento, Paolo Frizzi, della sezione Ana di Vallecamonica con il presidente Ciro Ballardini, quindi il capogruppo di Spiazzo, Angelo Bertini, degli amministratori locali, con la presenza di sindaci, assessori della Provincia di Trento e istituzioni trentine. Alla cerimonia erano presenti il Generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante del COVI. Dopo la Santa Messa celebrata nella struttura di Spiazzo, la conclusione del 58esimo pellegrinaggio in Adamello con il rancio alpino.