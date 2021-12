Sci, Madonna di Campiglio festeggia il ritorno del pubblico. Felicetti: “C’è grande entusiasmo”

martedì, 21 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Tutto pronto per il grande appuntamento: Madonna di Campiglio festeggia il ritorno del pubblico allo slalom notturno di Coppa del Mondo di domani – 22 dicembre – e il pubblico attende una grande prova a Vinatzer per interrompere il digiuno azzurro.

L’ATMOSFERA – “C”è grande entusiasmo e il clima della grandi occasioni per la nostra località – spiega Bruno Felicetti (nel video), direttore generale della società Funivie Madonna di Campiglio – e quest’anno la gara è aperta al pubblico in numero ridotto alla capienza e c’è ancora disponibilità di qualche posto”. “Ci aspettiamo un’atmosfera migliore dello scorso anno – conclude Felicetti – e un risultato positivo dai nostri azzurri”.

VIDEO



IL PUBBLICO – La 3Tre occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati di sci, italiani e non solo. La classica di Madonna di Campiglio ha alle spalle una storia gloriosa, è il fascino di una gara immersa nel buio della notte, ma illuminata dai riflettori, impreziosita da un pubblico straordinario che scorta i campioni dello slalom lungo l’insidioso pendio e poi si unisce in una sola voce a sottolinearne trionfi e cadute.

La notizia della riapertura dei cancelli del Canalone Miramonti ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati in vista dello slalom notturno di Coppa del Mondo di domani, mercoledì 22 dicembre (prima manche: 17.45, seconda manche: 20.45). Sono oltre 3000 i biglietti messi a disposizione dal Comitato 3Tre, riservati ai soli possessori di Green Pass rafforzato. La 3Tre negli anni ha visto arrivare dei talenti e li ha consacrati campioni, così come ha elevato campioni affermati allo status di leggenda, e mai come quest’anno questo particolare incrocio potrebbe consegnare la gara agli annali.

I CAMPIONI – Da una parte ci sono Clément Noël e Alex Vinatzer (foto © Pentaphoto): il transalpino può vantare già 9 vittorie in Coppa del Mondo (l’ultima conquistata nel primo slalom della stagione in Val d’Isere), ma cerca ancora l’affermazione che non deve mancare nella bacheca di ogni grande slalomista. Il giovane atleta delle Fiamme Gialle Alex Vinatzer invece vuole la definitiva consacrazione: la beffa di Val d’Isere è già un lontano ricordo e l’altoatesino è motivato a interrompere il lungo digiuno azzurro alla 3Tre. L’Italia non vince in Coppa del Mondo a Campiglio da 16 anni, l’ultimo a riuscirci è stato Giorgio Rocca nel 2005: i tifosi azzurri sognano la chiusura perfetta di un anno magico per lo sport tricolore.

Dall’altra parte c’è invece il più esperto Henrik Kristoffersen. Deludente in Val d’Isere, l’asso norvegese si è riscattato vincendo il gigante dell’Alta Badia e si trova a meraviglia sul Canalone Miramonti, tanto da aver conquistato tre edizioni della 3Tre, l’ultima lo scorso anno. In caso di quarta affermazione, Kristoffersen farebbe il suo definitivo ingresso nell’olimpo delle leggende dello slalom trentino, superando Alberto Tomba nella classifica dei plurivincitori e issandosi al secondo posto a una sola lunghezza dal grande Ingemar Stenmark.

Proprio Tomba seguirà da vicino il tentativo di sorpasso di Kristoffersen: il campione bolognese è annunciato fra le guest star della 3Tre 2021, assieme al suo più grande rivale, Marc Girardelli.

Fra chi guarda con ambizioni al podio della 3Tre, se non alla vittoria, c’è certamente l’altro norvegese Sebastian Foss-Solevaag, secondo lo scorso anno e in grande spolvero anche in Val d’Isere. Si presenteranno agguerrite anche la compagine elvetica, che può contare quanto sul due volte vincitore Daniel Yule tanto sul gigante Ramon Zenhaeusern, e austriaca, che dopo il vuoto lasciato dal ritiro di Marcel Hirscher punta tutto sul polivalente Marco Schwarz, vincitore dell’ultima Coppa del Mondo di slalom, sul fratello d’arte Michael Matt e sull’aggressività di Manuel Feller.

Inoltre, sembrano attraversare un buon momento di forma anche lo svedese Kristoffer Jacobsen e il croato Filip Zubcic, rispettivamente secondo e terzo nel primo slalom della stagione in Francia.

IL SIMBOLO – Anche quest’anno, per i fuoriclasse dello slalom ci sarà un’ulteriore motivazione: la 3Tre metterà in palio la ‘Maglia Fulmine’, un simbolo che torna da un passato glorioso, dagli anni ’50 nei quali 3Tre significava “3 gare in TREntino”, e in cui il primo in classifica indossava una maglia, gialla come quella del leader del Tour de France. Con la Maglia Fulmine, realizzata in collaborazione con Falconeri, il Comitato 3Tre andrà a premiare il campione che salirà sul primo gradino del podio al termine delle due manche.

GLI EVENTI – La cerimonia in Piazza Sissi del sorteggio dei pettorali dei primi 7 atleti del ranking mondiale di slalom è stata preceduta da alcuni eventi collaterali: un momento dedicato al nuovo quotidiano d’opinione “La Ragione” che vedrà protagonisti il direttore della testata Fulvio Giuliani e il Presidente di APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini; quindi un evento dedicato alle manifestazioni ciclistiche che caratterizzeranno la stagione estiva della Val Rendena. Fra gli ospiti Francesco Moser e Maurizio Fondriest, oltre al telecronista di Eurosport Riccardo Magrini e spazio alla storia della classica campigliana: Paolo Luconi Bisti ha presentato il suo nuovo volume “La Grande Storia della 3Tre” edito da Giunti, assieme a Giorgio Rocca, ultimo vincitore italiano a Campiglio in Coppa del Mondo. Infine spazio alla sciatrice campigliana Laura Pirovano.

Nella grande giornata del 22 dicembre non mancherà l’intrattenimento musicale di Andrea & Michele di Radio Deejay oltre ad alcuni salotti 3Tre che vedranno protagonisti l’Assessore al Turismo e allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, Marc Girardelli, il mezzofondista Yeman Crippa e il campione di motociclismo Marco Melandri.

Come sempre, al pubblico a bordo pista si uniranno i milioni di telespettatori incollati al teleschermo da tutto il mondo grazie alla produzione e alla distribuzione affidate a Infront Sport & Media. In Italia la 3Tre verrà trasmessa in diretta da Raisport ed Eurosport. I collegamenti inizieranno rispettivamente alle 17.30 e alle 20.30 sulla emittente di stato, e alle 17.35 e 20.35 su Eurosport.

La vendita dei biglietti online per le due manche è aperta sul sito www.3trecampiglio.it. L’accesso al Canalone Miramonti sarà riservato ai possessori di Green Pass rafforzato, ottenuto esclusivamente da vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi (c.d. Super Green Pass). Sono esentati dalla presentazione del Green Pass i bambini al di sotto dei 12 anni.