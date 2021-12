Pinzolo, buon inizio della stagione invernale. Serafini: “Risposte positive”

giovedì, 9 dicembre 2021

Pinzolo – Sci, ospitalità e accoglienza: buon inizio della stagione invernale a Pinzolo (Trento). La società Funivie Pinzolo ha avviato la stagione sciistica dopo quasi due anni di stop e il ritorno è stato accolto positivamente da migliaia di appassionati di sci che in questa settimana stanno frequentando le località della SkiArea Dolomiti di Brenta, con 150 chilometri di piste tra Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida e Marilleva.

VIDEO



“Tutte le località della Skiarea Dolomiti di Brenta – spiega Roberto Serafini (nel video e nella foto), presidente della società Funivie Pinzolo – sono collegate e raggiungibili con sci ai piedi: Pinzolo è la stazione di partenza per chi arriva dalla zona Garda, dal Bresciano e Lombardia”. La risposta dei turisti italiani è stata molta positiva – grazie anche alle festività di Sant’Ambrogio per i turisti milanesi e dell’Immacolata. Ieri è tornata la neve che ha dato un rinnovato tocco magico a Pinzolo e alle località della Skiarea. “Abbiamo avvertito una grande voglia di ritornare in montagna e di ritornare a sciare da parte degli italiani – sostiene Serafini – per quanto riguarda il mercato estero per l’evoluzione dell’epidemia e le prenotazioni delle strutture ricettive attraversano fasi più o meno altalenanti ma intanto è importante ripartire per garantire anche l’occupazione”.

La società Funivie Pinzolo ha circa 100 dipendenti tra fissi e stagionali in questo periodo, e poter riaprire è stato importante per il mondo del lavoro, per dare solidità tanto al tessuto sociale quanto a quello economico della Val Rendena.

L’inizio di stagione è servito anche a testare le misure per un divertimento in sicurezza. “La nostra come tutte le altre società – conclude Roberto Serafini – hanno lavorato per garantire la sicurezza: noi ci siamo attivati per tempo e il controllo del Green pass è rigoroso. Siamo consapevoli che la pandemia non è finita e che siamo in una fase di convivenza il rispetto delle regole è fondamentale e l’approccio degli impiantisti è molto serio per garantire le massime tutele ai clienti”.

Dopo quest’inizio la stagione proseguirà con l’offerta di iniziative, tra cui escursioni serali al Doss del Sabion o il telemark una grande attrattiva per chi frequenta Pinzolo e la Val Rendena.