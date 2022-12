Madonna di Campiglio, Coppa del Mondo sulla 3Tre: biglietti gratis per i residenti della Val Rendena. Le modalità

giovedì, 15 dicembre 2022

Madonna di Campiglio – In occasione della 69esima edizione della 3Tre, lo slalom notturno di Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma giovedì 22 dicembre a Madonna di Campiglio (1a manche 17:45, 2a manche 20:45), tutti i residenti dei comuni della Val Rendena e dei comuni di Tre Ville, Borgo Lares e Tione, potranno richiedere il proprio biglietto gratuito per il settore D del Canalone Miramonti.

Per ottenere il biglietto è necessario fare richiesta entro venerdì 16 dicembre a ticketing@3trecampiglio.it, allegando una copia della carta d’identità.

Dopo tale data, sarà possibile richiedere il biglietto gratuito presso la biglietteria della Cabinovia 5 Laghi, presentando un documento d’identità nei seguenti giorni e orari: mercoledì 21 dicembre dalle 9 alle 18:30 e giovedì 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 20:45.