Grande festa per l’arrivo di Babbo Natale a Bondo

Bondo – Nelle Giudicarie grande successo dell’arrivo di Babbo Natale. La raccolta delle letterine da parte di Babbo Natale ha scandito il pomeriggio del terzo e ultimo giorno della manifestazione Note di Natale, che nel fine settimana ha animato Bondo (Trento), il piccolo borgo di Sella Giudicarie in Valle del Chiese. Sono stati oltre un centinaio i piccoli della Valle del Chiese ma anche dei territori limitrofi presenti nella piccola piazza Italia proni a consegnare al Babbo per eccellenza la letterina con la richiesta di doni e ricevere subito un piccolo dono. E tutti, nota decisamente con solante, hanno ringraziato “l’anziano amico” giunto dal profondo nord per la distribuzione dei doni.

È stato un momento di gioia e di spensieratezza capace di caratterizzare ulteriormente la manifestazione voluta e organizzata dai giovani della Pro loco di Bondo con il supporto dell’amministrazione comunale di Sella Giudicarie, del Bim del Chiese e dell’Apt Campiglio Dolomiti. Anche oggi la giornata si è aperta con l’animazione dell’Oratorio di Bondo – Breguzzo riservata ai più piccoli. Poi spazio alla Polenta Carbonera di Condino, quindi ancora la musica è tornata protagonista con il Concerto all’aperta del gruppo Maitinade.

E dopo l’arrivo di Babbo Natale la conclusione è toccata al prestigioso Coro Azzurro di Strada che si esibito nella Chiesetta di san Barnaba. Un concerto toccante capace di chiudere degnamente la tre giorni di Note di natale. Le stesse emozioni suscitate venerdì sera dall’esibizione del Coro della Sosat. È andata così in archivio una sfida voluta da Massimo Valenti e dal sindaco Franco Bazzoli con i giovani Susan Molinari, Valerio Valenti e Andrea Amistadi “E’ stata una sfida che ci ha riempito di emozioni – il commento corale -. Vedere la Comunità riunita in questi tre gironi per le strade di Bondo certamente ci ha regatato sensazioni di speranza. Un segno tangibile di come si possa tornare sempre più alla normalità di vita semplicemente rispettando piccole norme di comportamento. Un aspetto doppiamente importante in un momento speciale qual è il Natale da sempre sinonimo di Comunità. Se Natale è il simbolo della nascita questa Natale è diventato quello della rinascita”,

Nei tre giorni di Note di Natale immancabile è stato il successo per show cooking dello Chef Stellato Alfio Ghezzi, che ha entusiasmato una quarantina di golosi con piatti legati ai prodotti locali: a dir poco spettacolari sono risultati Rapa Di Bondo in carpaccio e salmerino di Bondo marinato; Riso Senza Riso di rapa di Bondo e Ciuiga del Banale e per concludere Sembra Gulasch con rapa di Bondo e Polenta di Patate.

Molta interesse ha suscitato la vendita nelle 13 tra casette e avvolti di prodotti degli artigiani locali: Piccolo Mondo di Cris, Creative Lab, Le Creazioni di Marzia Martinelli, Associazione La Busier, Il Miele di Carmen Libera, Associazione Rapy, Artigianato Arrideo Bonenti, Violet Articoli regalo, Pro Loco di Bondo, Troticoltura Valenti e della Famiglia Cooperativa Bondo Roncone, oltre ai prodotti gastronomici predisposti dal Ristorante La Contea e abbinati ai vini delle Giudicarie: Clisium, Filanda de Boron e Cavic.

E non è mancato nemmeno l’aspetto artistico con l’associazione La Busier di Praso impegnata nell’intaglio del legno dal vivo. Un’occasione per vedere dal vivo il lavoro scultoreo, patrimonio del mondo alpino.

A Sella Giudicarie le proposte per questo periodo unico dell’anno non sono destinate a concludersi: sino al 26 dicembre otto ristoranti locali proporranno nei loro Menù degli speciali Dolci di Natale e in centro a Roncone la locale Pro Loco ha coordinato il lavoro di una serie di privati e associazioni capaci di realizzare ben 19 presepi, che saranno visibili sino al 6 gennaio. La premiazione dei più gettonati è prevista in occasione del concerto di Natale della Banda Sociale di Roncone in programma il giorno di S. Stefano, domenica 26 dicembre.