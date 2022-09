Festival dello Sport, grande entusiasmo a Trento: gli eventi

giovedì, 22 settembre 2022

Trento – Il Festival dello sport accende la città. Grande entusiasmo a Trento per il Festival dello Sport che ha preso il via questa mattina con il campione olimpico di curling Amos Mosaner che ha partecipato, in via Belenzani, al format Gazza Cafè. Ad assistere al primo evento della quinta edizione del Festival anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il sindaco Franco Ianeselli, insieme a Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino marketing, a Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival, al rettore Flavio Deflorian e a Paola Mora presidente del Coni di Trento.

Il primo, dunque, di una serie di eventi che da oggi a domenica renderanno Trento la capitale dello sport. Concluso l’appuntamento con Mosaner gli appassionati si sono spostati al Teatro Sociale per applaudire le ginnaste Sofia Raffaeli, quattro titoli mondiali appena conquistati e Milena Baldassarri che hanno trovato fra il pubblico oltre 500 coetanei, studenti delle scuole superiori.

Oggi alle 18 al Teatro Sociale la “grande inaugurazione” che avrà come ospite d’eccezione Gianluigi Buffon, il portiere italiano più forte di sempre, campione del mondo nel 2006. In questi 4 giorni saranno coinvolti oltre 300 ospiti che daranno vita a più di 150 eventi in cui racconteranno i loro “Momenti di gloria”, il tema scelto per la quinta edizione del Festival. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero per il pubblico, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

In mattinata è stato presentato – nell’ambito “Libri di Sport” – “3.Tre, la grande storia”, il libro con le stupende foto di Paolo Bisti Luconi che racconta la storia della “3.Tre”, da come è nato e come è cresciuta nel corso degli anni, diventato uno degli eventi più importanti di madonna di Campiglio. Paolo Luconi Bisti e il campione Giorgio Rocca che ha raccontato le imprese sulla mitica pista di Campiglio.