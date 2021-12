Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, sorteggio pettorali per la 3Tre: il numero 1 ad Alexis Pinturault

martedì, 21 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Il francese Alexis Pinturault sarà il primo a sfidare la neve del Canalone Miramonti per la 68a edizionedella 3Tre in programma domani, 22 Dicembre, a Madonna di Campiglio. È stato questo il verdetto del sorteggio dei pettorali, il primo aperto al pubblico (500 persone accuratamente monitorate e in possesso di Super Green Pass) in Coppa del Mondo da due stagioni a questa parte, tenutosi nella serata di martedì 21 dicembre nella centralissima Piazza Sissi.

Manto immacolato, quindi, per il francese detentore della Coppa del Mondo generale, che spera di migliorare il suo personal best a Madonna di Campiglio, dove non è mai riuscito ad andare oltre il quinto posto, e di invertire una curiosa tendenza: dal rientro della 3Tre in Coppa del Mondo nel 2012, il successo non è mai andato all’atleta con il pettorale numero 1.

Alle sue spalle partirà lo svizzero Ramon Zenhausern, mentre il 3 è andato a Sebastian Foss-Solevåg, secondo sulle nevi di Campiglio dodici mesi fa. Pettorale numero 4 per Henrik Kristoffersen, detentore del titolo e vincitore in carriera di ben tre edizioni della 3Tre. Curiosità: il 4 ha già portato fortuna al norvegese nel 2015 e anche l’anno scorso.