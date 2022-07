Concorso Miss Italia, appuntamento in Val Rendena e Pinzolo

venerdì, 29 luglio 2022

Pinzolo – Miss Italia in Val Rendena e Pinzolo. Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la ottava tappa delle selezioni provinciali che arriva anche in Val Rendena.

Sabato 30 luglio con inizio ore 21.15 e con ingresso libero, per volontà della Pro loco in collaborazione con il Comune, in Piazza Carera a Pinzolo, verrà ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Pinzolo.

I riflettori si accenderanno in Piazza Carera, dove sul palco e passerella, allestite per l’occasione, le 18 candidate, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno per contendersi la corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia, il Concorso più famoso e più partecipato d’Italia.

Miss Italia, è arrivato alla 84esima edizione e da sempre è uno degli eventi nazional popolari più seguiti e riconosciuti da tutto il pubblico di tutte le età.

Il programma prevede che le ragazze sfilino in eleganti abiti da sera, con i consueti body da gara e con colorati costumi da bagno. Sarà la giuria, chiamata per l’occasione a valutare non solo la bellezza, ma anche il portamento e la capacità di esprimere la loro personalità.

Ad intervallare le uscite delle miss, ci sarà anche una esibizione di Tae Know Do, arte marziale di origine coreano, proposta dal gruppo Misto Erer Sports Specialists di Tione di Trento.

Grande ospite della serata sarà l‘atleta Alessandro Mosca, ingegnere biomedico, protagonista della Finale televisiva andata in onda qualche giorno fa sulle reti Mediaset, di Tu Si Que Vales.

Con le sue eleganti performance ed acrobazie di pole sport, saprà sicuramente intrattenere e conquistare il pubblico presente. La sua bravura è frutto di anni di allenamenti, preparazione e concentrazione che l’hanno portato ad essere un grande atleta riconosciuto a livello nazionale.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, saliranno le 6 ragazze più votate dalla giuria, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2022. Titolo che per ben due volte è stato vinto da due ragazze Trentine: la perginese Claudia Andreatti nel 2006 e Alice Rachele Arlanch nel 2017.

Oltre al titolo di Miss Pinzolo, nella serata verrà eletta Miss Soreghina Pinzolo, grazie alla collaborazione tra Miss Italia e la Marcialonga che per questa edizione, vuole dare a tutte le ragazze la possibilità di essere la Madrina della Marcialonga in occasione del cinquantesimo anniversario, allargando a tutte le ragazze la possibilità di diventare la loro ambasciatrice.

La ragazza eletta parteciperà alla Finale che si terrà a Moena il 13 agosto e in cui verrà eletta Miss Soreghina 2022 che sarà la madrina della cinquantesima Marcialonga.

L’hair look delle ragazze verrà curato dal salone Equipe Hair Design di Pinzolo in collaborazione con il Salone Hollywood di Maicol Cosi di Stenico e dal Salone Simonetta di Zuclo.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, con l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com oppure al 0461.239111