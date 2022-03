A Pinzolo arriva il Milan Junior Camp estate: le attività

giovedì, 10 marzo 2022

Pinzolo – In Alta Val Rendena, l’estate si tinge di rossonero. A Pinzolo (Trento) dal 10 al 16 luglio e dal 17 al 23 luglio è in programma il Milan Junior Camp estate. La società Ac Milan, in collaborazione con Promos SSD a r.l., organizza i Camp di calcio rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra i 5 e i 17 anni a Pinzolo, in alta Val Rendena.

LA PROPOSTA – I Milan Junior Camp sono corsi di calcio settimanali organizzati sotto la guida di Tecnici di Ac Milan che combinano al meglio lo sport, il divertimento e il relax, senza mai trascurare la dimensione educativa e formativa.

Le attività calcistiche, studiate in base alle capacità dei ragazzi e ragazze, prevedono due allenamenti giornalieri divertenti e coinvolgenti, basati su metodologie di allenamento Ac Milan e stimolanti attività ricreative.

Lo staff in ogni Camp è composto da un tecnico Ac Milan, tecnici staff (Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie e iscritti Albo Tecnici) e un coordinatore, punto di riferimento organizzativo per ragazzi e famiglie.

Gli allenamenti verranno effettuati presso il Campo Sportivo di Carisolo in via Trento. Campo regolamentare a 11 in erba naturale, utilizzati per il ritiro di squadre di calcio di ogni serie. Dotati di spogliatoi con docce, armadietti, servizi.

Il soggiorno e i pranzi saranno presso l’Hotel Olympic Palace, una struttura alberghiera a 4 stelle situato in via Marconi 26 a Pinzolo, in posizione centrale e all’interno della zona pedonale. Elegantemente arredato, offre un ambiente raffinato e signorile.

Sono previsti allenamenti dedicati ai Portieri durante le due settimane. Gli allenatori dell’AC Milan proporranno esercitazioni coinvolgenti studiate per affinare le capacità tecniche proprie del ruolo.

LA FORMULA – La proposta dei Milan Junior Camp prevede due periodi e diverse Formule: dal 10 al 16 luglio e dal 17 al 23 luglio 2022. Il Milan Junior Camp residenziale prevede il pernottamento all’Hotel Olympic Palace.

Il Camp inizia domenica pomeriggio e termina il sabato mattina con l’ultimo allenamento, la consegna dei diplomi e i saluti.

A questa Formula detta Full, si aggiungono le proposte Day Camp e Half Camp per residenti e a coloro che sono in villeggiatura con la famiglia. Ogni partecipante riceverà in dotazione il Kit Allenamento Puma Milan Junior (articoli diversi in relazione alla formula scelta).

Formula Full Camp prevede il primo allenamento domenica pomeriggio, due allenamenti al giorno da lunedì a venerdì e il sabato mattina. Soggiorno in pensione completa presso l’Hotel Olympic Palace (6 notti).

Formula Day Camp prevede il primo allenamento domenica pomeriggio, due allenamenti al giorno da lunedì a venerdì e il sabato mattina. Pranzi presso l’Hotel Olympic Palace convenzionato da lunedì a venerdì.

Formula Half Camp prevede un solo allenamento al giorno, da domenica pomeriggio a sabato mattina, per dare un tocco sportivo alla propria vacanza.

Per l’intera durata del Camp estivo, verranno previsti specifici protocolli a tutela della salute degli utenti e degli operatori. Particolare attenzione verrà riservata alle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 38259580; info@promosmilancamp.it e www.promositalia.it/pinzolo