Zona sismica: assegnati contributi a 88 Comuni bresciani

giovedì, 10 novembre 2022

Brescia – Assegnati 503.500 euro a 108 Comuni della provincia di Bergamo, Brescia e Mantova che si trovano in zona sismica 2 e 3 in base alla suddivisione del territorio regionale.

È questo l’esito del bando di Regione Lombardia che prevede l’assegnazione di contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, per l’anno 2022.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza – ha spiegato l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – a tutti quei Comuni che devono gestire per legge tutte le pratiche riguardanti la vigilanza sismica. In particolare, ci sono rilevanti oneri da espletare a seconda delle caratteristiche di rischio sismico nelle quali ricadono i diversi Comuni”.

Il bando prevede inoltre di destinare una quota da assegnare esclusivamente ai 57 Comuni di zona sismica 2. La ripartizione è proporzionale in funzione del numero di autorizzazioni adottate nel 2021.

Queste funzioni riguardano in particolare le necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica. La misura prevede il riconoscimento di un contributo massimo di 4.000 euro per i Comuni di zona sismica 2 e 1.800 per quelli classificati in zona sismica 3.

Questa la tabella riassuntiva dei contributi richiesti dai 108 Comuni aderenti. Sono 88 per la provincia di Brescia, 11 per quella di Bergamo e 9 per Mantova.

I CONTRIBUTI

PROVINCIA COMUNE ZONA SISMICA CONTRIBUTO IN EURO

BG Calcio 3 1.800,00

BG Carobbio degli Angeli 3 1.800,00

BG Chiuduno 3 1.800,00

BG Cologno al Serio 3 1.800,00

BG Gorlago 3 1.800,00

BG Grumello del Monte 3 1.800,00

BG Parzanica 3 1.800,00

BG Predore 3 1.800,00

BG Sarnico 3 1.800,00

BG Trescore Balneario 3 1.800,00

BG Viadanica 3 1.800,00

BS Agnosine 2 7.706,22

BS Barghe 2 1.293,20

BS Bedizzole 2 18.629,56

BS Borgosatollo 2 16.229,56

BS Botticino 2 6.925,91

BS Brescia 2 112.258,72

BS Caino 2 3.420,16

BS Calcinato 2 4.000,00

BS Calvagese della Riviera 2 6.925,91

BS Capovalle 2 4.000,00

BS Castenedolo 2 1.500,00

BS Desenzano del Garda 2 18.435,96

BS Gardone Riviera 2 9.851,82

BS Gargnano 2 5.425,91

BS Gavardo 2 6.925,91

BS Ghedi 2 4.000,00

BS Idro 2 3.843,00

BS Lonato del Garda 2 6.925,91

BS Manerba del Garda 2 2.537,60

BS Mazzano 2 18.429,56

BS Moniga del Garda 2 11.177,73

BS Montichiari 2 9.851,82

BS Nave 2 2.957,44

BS Nuvolento 2 4.925,91

BS Nuvolera 2 9.451,82

BS Odolo 2 4.000,00

BS Padenghe sul Garda 2 6.925,91

BS Paitone 2 1.000,00

BS Polpenazze del Garda 2 4.000,00

BS Preseglie 2 1.686,04

BS Prevalle 2 4.000,00

BS Provaglio Val Sabbia 2 1.006,50

BS Rezzato 2 4.000,00

BS Roè Volciano 2 4.000,00

BS Salò 2 4.000,00

BS Serle 2 9.851,82

BS Sirmione 2 3.530,74

BS Soiano del Lago 2 339,00

BS Tignale 2 2.450,00

BS Toscolano -Maderno 2 6.925,91

BS Tremosine sul Garda 2 7.951,82

BS Treviso Bresciano2 1.281,00

BS Vallio Terme 2 4.000,00

BS Vestone 2 5.925,91

BS Villanuova sul Clisi 2 4.000,00

BS Vobarno 2 4.000,00

BS Acquafredda 3 1.201,50

BS Adro 3 1.800,00

BS Anfo 3 1.800,00

BS Azzano Mella 3 1.800,00

BS Bagnolo Mella 3 1.800,00

BS Bione 3 1.498,16

BS Brione 3 1.095,00

BS Carpenedolo 3 1.800,00

BS Castegnato 3 1.800,00

BS Castel Mella 3 761,28

BS Casto 3 1.500,00

BS Cellatica 3 1.800,00

BS Chiari 3 1.800,00

BS Collebeato 3 1.800,00

BS Cologne 3 1.268,80

BS Comezzano -Cizzago 3 1.800,00

BS Concesio 3 1.800,00

BS Erbusco 3 1.800,00

BS Gardone Val Trompia 3 1.800,00

BS Gottolengo 3 1.800,00

BS Gussago 3 1.800,00

BS Iseo 3 1.800,00

BS Lodrino 3 875,96

BS Lograto 3 1.800,00

BS Lumezzane 3 1.800,00

BS Mairano 3 1.800,00

BS Manerbio 3 1.800,00

BS Monte Isola 3 1.800,00

BS Montirone 3 305,00

BS Offlaga 3 1.800,00

BS Ome 3 1.800,00

BS Palazzolo sull’Oglio 3 1.800,00

BS Passirano 3 1.800,00

BS Pertica Alta 3 1.800,00

BS Pezzaze 3 656,85

BS Pontoglio 3 1.800,00

BS Provaglio d’Iseo 3 1.800,00

BS Roncadelle 3 1.800,00

BS Rovato 3 1.200,00

BS Sale Marasino 3 1.800,00

BS Sarezzo 3 1.800,00

BS Tavernole sul Mella 3 1.204,61 euro.