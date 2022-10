Volontariato socio sanitario, convegno di Avulss a Riva del Garda

sabato, 22 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – Al Palacongressi di Riva del Garda (Trento), il convegno di Avulss, volontariato socio sanitario, che conta seimila volontari, quasi duecento associazioni in Italia di cui ventidue in Trentino. Sono i numeri di Avulss (Associazione per il volontariato socio sanitario) che organizza a Riva del Garda una due giorni. Stamani, al Palacongressi, l’apertura del convegno nazionale dal titolo “Il cammino del volontario Avulss. Le nuove sfide: flessibilità e creatività” alla presenza degli amministratori locali – la vicesindaco di Riva del Garda, Silvia Betta ed il sindaco di Arco Alessandro Betta – e del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (nella foto © Fabio Galas da sinistra Paolo Spinaci, presidente nazionale Avulss; Liliana Burburan, responsabile culturale; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento e Michela Zambotti, presidente Avulss Alto Garda e Ledro).

Nel portare i saluti della Giunta ed in particolare dell’assessore Stefania Segnana, Fugatti ha posto l’accento sull’attualità dei temi portati all’attenzione del congresso, primi fra tutti quelli legati alla riforma del terzo settore. “Il Trentino – ha commentato il presidente della Provincia Fugatti – conosce bene il valore del volontariato ed è una fortuna poter disporre di questa risorsa in tantissimi campi della vita civile. Voi rappresentate la componente socio sanitaria e l’importanza del vostro apporto è quotidianamente sotto gli occhi di tutti, specialmente in un’epoca come quella che stiamo vivendo, fortemente contrassegnata da eventi che mettono a dura prova il sistema pubblico e la sua missione di offrire a tutti il massimo delle tutele e delle attenzioni. Proprio per questo vogliamo esprimere un forte ringraziamento, sia ai molti trentini che partecipano ai lavori come pure ai delegati nazionali ai quali diamo il benvenuto nella nostra terra”.