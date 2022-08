Villa di Tirano, avviso del sindaco: limitare il consumo d’acqua

lunedì, 8 agosto 2022

Villa di Tirano – Problemi di fornitura idrica, provvedimenti anche in Valtellina. Il sindaco di Villa di Tirano (Sondrio), Franco Marantelli Colombin, ha emesso un avviso alla popolazione per limitare il consumo di acqua potabile, in particolare per l’irrigazione e l’innaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio di veicoli privati, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di riciclo dell’acqua, e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico.

Il primo cittadino di Villa di Tirano ha chiesto “collaborazione, senso di responsabilità e consapevolezza, affinché utilizzino con criterio l’acqua per le proprie necessità evitando gli usi non indispensabili”. Inoltre ha spiegato che l’acqua c’è ma si preferisce mettere le mani avanti, perché quello della carenza idrica è un problema concreto e con un avviso non si vuole fare altro che sensibilizzare ulteriormente la popolazione su questa criticità e avvisare che, se non verranno utilizzati comportamenti corretti e risparmiosi, il rischio concreto è quello del razionamento.