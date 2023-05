Viabilità, Breno: riapre la strada del Crocedomini

venerdì, 26 maggio 2023

Breno – Riapertura dei valichi alpini: oggi tocca al Crocedomini. Dopo le riaperture del Mortirolo e del Passo San Marco, e in attesa del Gavia, oggi sarà riaperta la strada che sale al Passo Crocedomini.

Sono stati effettuati dai tecnici e impresa che ha in appalto la manutenzione, lavori di pulizia e sistemazione della strada e dalle 14 ci sarà il via libera a moto e auto dal versante che sale da Breno (Brescia). Il Crocedomini è una delle mete di turisti, motociclisti e ciclisti e la Sp345 collega tre valli, Valle Camonica, Valle Sabbia e Val Trompia. La riapertura della strada è importante anche per gli alpeggiatori.