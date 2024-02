Vezza d’Oglio, successo della camminata in notturna: 2600 partecipanti

sabato, 3 febbraio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – La Caspolada di Vezza d’Oglio divenuta “Camminata in Notturna” ha registrato un successo contando più di 2.600 partecipanti provenienti da tutta Italia. Ben 50 Province rappresentate (le più distanti: Ragusa, Matera, Potenza, Salerno, Caserta, Cosenza, Roma, Napoli e da 8 Paesi tra cui (Brasile, Regno Unito, Germania, Francia, Ucraina). La piazza affollata già dalle prime ore del pomeriggio è stata animata con musica e balli di gruppo che hanno accompagnato e riscaldato tutti i partecipanti fino alla partenza.

Alla partenza – in una gremita piazza IV luglio a Vezza d’Oglio – erano presenti il direttore del Consorzio PontediLegno-Tonale Michele Bertolini, il sindaco di Vezza d’Oglio, Diego Occhi, il sindaco di Vione e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica Mauro Testini, il consigliere regionale Davide Caparini, l’europarlamentare Silvia Sardone, Pier Luigi Mottinelli già presidente della Provincia e della Comunità Montana di Valle Camonica, quindi rappresentanti delle associazioni, in prima linea gli alpini, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Sono intervenuti per il benvenuto Michele Bertolini, Diego Occhi e Mauro Testini, un caloroso in bocca al lupo a tutti i partecipanti dal consigliere regionale lombardo Davide Caparini e l’europarlamentare Silvia Sardone.

Prima della partenza, avvenuta alle 19, sono stati premiati i dieci gruppi più numerosi, tra cui uno composto da 45 partecipanti, che hanno ricevuto un dono offerto dai commercianti di Vezza d’Oglio.

Ben 300 volontari sono stati impegnati per l’organizzazione della “Camminata in notturna” di Vezza d’Oglio, come è stata ribattezzata la “Caspolada” per mancanza di neve, con 6 postazioni-ristori lungo il percorso dove i partecipanti hanno degustato i sapori tipici del territorio: pane di segale con varietà di salumi, formaggi di malga, focacce dolci, spongade con un buon bicchiere di bevande calde, thè, vin brulé e cioccolata.

Una serata magica che ha regalato ai partecipanti scorci unici di Vezza d’Oglio in notturna, grazie anche alla luce di oltre mille fiaccole che hanno accompagnato il pubblico lungo il percorso. Soddisfatti gli organizzatori e il sindaco Diego Occhi per il successo della “Camminata in notturna“.