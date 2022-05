Vetrine in rosa, i premiati del concorso ad Aprica

martedì, 24 maggio 2022

Aprica – Con il ritorno del Giro d’Italia in provincia di Sondrio, grazie all’arrivo di oggi ad Aprica della 16a tappa della 105a edizione, le vetrine dei negozi si sono tinte nuovamente di rosa. Come da tradizione, infatti, l’Unione del Commercio e del Turismo ha proposto il concorso ‘Vetrine in rosa’ a tutti i commercianti, pubblici esercenti e albergatori della località direttamente interessata dal Giro. Il concorso è stato realizzato per offrire la possibilità di ‘gareggiare’ anche alle attività commerciali e dell’accoglienza turistica, dando a ciascun operatore l’opportunità di mettere in evidenza la propria originalità e creatività. Una giuria composta da giornalisti e dall’Apt di Aprica, e coordinata dall’Unione del Commercio e del Turismo, ha vagliato le proposte delle 46 attività partecipanti. Le premiazioni degli operatori che hanno realizzato le più belle vetrine e i migliori allestimenti dedicati all’importante evento sportivo hanno avuto luogo in un momento specifico, nel primo pomeriggio, sul palco del ‘Giro d’Italia’ posizionato in corso Roma. Hanno presenziato il sindaco di Aprica Dario Corvi con l’assessore al Turismo Andrea Negri, Piero Ghisla ed Ernesto Cioccarelli entrambi dell’Unione Cts, che hanno consegnato ai vincitori i premi, consistente ciascuno in una targa con la foto di Aprica da esporre nelle proprie attività, come ricordo dell’arrivo di tappa.

I complimenti e i ringraziamenti dell’Unione del Commercio e del Turismo, in particolare dell’Associazione Mandamentale di Tirano e del Consorzio Turistico di Tirano, vanno sia ai vincitori sia a tutti gli altri partecipanti, che con impegno e fantasia hanno contribuito a rallegrare Aprica decorando di rosa le vetrine delle proprie attività.

I PREMIATI DEL CONCORSO VETRINE IN ROSA

• 1° NEGRI SPORT SHOP, via Europa, n. 52

• 2° SILVIA CORVI, DISTRIBUTORE ENI, corso Roma, n. 136

• 3° GIMMY’S RESTAURANT – HOTEL ARISCH, via privata Gemelli (angolo via Roma)

GLI ALTRI PARTECIPANTI

HOTEL DERBY ***, via Adamello, n. 16

BAZAR NEGRI, corso Roma, n. 193

ALBERGO RESIDENCE BIANCANEVE ***, via Italia, n. 33

CORVI SPORT BAZAR, corso Roma, n. 230/32

PASTICCERIA TOGNOLINI, via Europa, n. 58

MARKET APRICA, corso Roma, n. 12

PUBLIC PUB, corso Roma, n. 94

RISTORANTE AMBROSINI, corso Roma, n. 158

AGENZIA IMMOBILIARE LA BRATTA, corso Roma, n. 83

HOTEL TORENA **, corso Roma, n. 93

AGENZIA IMMOBILIARE PATRONI, corso Roma, n. 163

ELITE DI GIUSY, via Europa, n. 106

HOTEL LARICE BIANCO ***, via Adamello, n. 38

RISTORANTE BARBASCH, via Valtellina, n. 35

SOCIETÀ IMPIANTI PALABIONE E MAGNOLTA, via Magnolta, n. 33

RISTORANTE PIZZERIA LA CAVEJA, via Europa, n. 78

HOTEL GINEPRO ***, via Adamello, n. 27

GIORNO E NOTTE, corso Roma, n. 210

RISTORANTE FRANCESCO, corso Roma, n. 35

BAR CA’ DISI, corso Roma, n. 213

IDEA SPORT, corso Roma, n. 225

MORASCHINELLI ANDREINA, via Palabione, n. 8

DOLCE FORNO NAZZARI, via Europa, n. 89

MACELLERIA SALUMERIA CORVI, corso Roma, n. 118

CORVI – CONAD CITY, corso Roma, n. 122

RIST. BAR BISTROT, corso Roma, n. 79

BOOMERANG CAFÈ, corso Roma, n. 97

AGENZIA IMMOBILIARE CIOCCARELLI, corso Roma, n. 111

HOTEL ROMA ***, corso Roma, n. 159

RISTORANTE FIRENZE, corso Roma, n. 223

BAR EDICOLA LA CHICCHERA, corso Roma, n. 12a

BAR MODERNO, corso Roma, n. 231

MEUBLE’ AMBROSINI ****, via Magnolta, n. 7

STEFANINI MINIMARKET, corso Roma, n. 212

BAR PIZZ.SPUNTINERIA PLONA, corso Roma, n. 207

BAR RODODENDRO, via Italia, n. 79

LA BOTTEGA DELLE CARNI, corso Roma, n. 228

RISTORANTE STAMBECH, corso Roma, n. 77

CAFFÈ DEL CORSO, corso Roma, n. 145

I GEM DI ATTILIO E GIUSEPPE, via Magnolta, n. 7

BAR MASAI, via Adamello, n. 41

IDEA SPORT SAS, via Adamello, n. 41

EDICOLA BETTY SPORT, via Palabione, n. 7