Valtellina Wine Trail, già 3mila iscritti all’edizione 2022

mercoledì, 19 ottobre 2022

Sondrio – Valtellina Wine Trail, i numeri sono da record: tremila atleti, 3 gare, 400 volontari e 11 Comuni attraversati. La Valtellina Wine Trail, giunta alla nona edizione, in programma sabato 12 novembre, che è stata presentata nella sala consiglio del Comune di Sondrio.

Una manifestazione dai grandi numeri, il secondo trail italiano per partecipazione, con un percorso che si snoda tra i filari di viti ed entra nelle cantine vinicole. Un connubio tra sport ed enogastronomia per suggellare un patto con il territorio, che si è rafforzato anno dopo anno, e l’opportunità di promuovere non soltanto le bellezze paesaggistiche ma anche le eccellenze enogastronomiche, a cominciare dal vino, che connota la manifestazione a partire dal nome fino al percorso. Confermate le gare di 42, 21 e 12 chilometri, alle quali parteciperanno atleti e appassionati provenienti da 25 Paesi. Valtellina Wine Trail è molto più di una gara di trail: la sua forza comunicativa consente di aggregare e di promuovere il territorio. Tra i primati che vanta anche il tutto esaurito negli hotel e nei B&B di Sondrio e dintorni: da settimane non si trova posto nei giorni della gara.

La IX edizione mantiene quale centro Sondrio: in piazza Garibaldi, saranno allestiti il traguardo per tutte e tre le distanze, il podio per le premiazioni e l’area dell’accoglienza ai partecipanti che ospiterà anche il Valtellina Wine Trail Party, a partire dalle ore 19. Sarà presente un Expo tecnico con i migliori marchi del settore e gli atleti, com’è tradizione, potranno mangiare i pizzoccheri rigorosamente scarrellati a mano. Undici i Comuni coinvolti: oltre a Sondrio, Tirano, Villa di Tirano, Bianzone, Teglio, Chiuro, Ponte in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti, Montagna in Valtellina e Castione. Gli atleti raggiungeranno la Valtellina con almeno un giorno di anticipo poiché i pettorali verranno distribuiti soltanto giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Nel giorno della gara, sabato 12 novembre, le partenze sono previste alle ore 10, per la 42 km, la Valtellina Wine Trail, a Tirano, e per la 12 km, la Sassella Trail, a Castione Andevenno, mentre il via alla 21 km, la Valtellina Half Wine Trail, sarà dato alle ore 11 a Chiuro. L’edizione 2022 prevede l’esordio del percorso non competitivo per joëlette, la speciale carrozzella da fuori strada, con l’associazione Dappertutto: 3,5 chilometri con partenza da Mossini e arrivo a Sondrio. È inoltre prevista la presenza di atleti con disabilità dell’associazione “Team 3 Gambe in Spalla”. La giornata di gare del sabato sarà anticipata, venerdì 11 novembre, alle ore 15.30, dalla Mini Wine Trail, organizzata in collaborazione con il Csi Tirano e con il patrocinio del Comune di Tirano, riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. A coordinare la macchina organizzativa è un team di sportivi appassionati, a cominciare dall’ideatore di Valtellina Wine Trail, Marco De Gasperi, con Michele Rigamonti, Emanuele Manzi e il presidente Simone Bertini.

La manifestazione può contare sul sostegno degli enti pubblici: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Bim e Comune di Sondrio. Per il terzo anno il Salumificio Rigamonti, leader nella produzione di bresaola, è title sponsor e associa il suo nome a quello di Valtellina Wine Trail. Fra gli sponsor figurano Scarpa, la valtellinese Crazy, il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Edison e Crédit Agricole Italia.

Simone Bertini, presidente Valtellina Wine Trail Società sportiva

“Dopo il ritorno dello scorso anno, questa per la Wine Trail sarà la vera ripartenza: il record di iscrizioni rappresenta il primo successo dell’edizione 2022 perché conferma quanto la gara sia apprezzata dagli atleti e dagli appassionati che da ogni parte del mondo raggiungono la Valtellina per partecipare. Come organizzatori vogliamo condividere la soddisfazione con gli enti pubblici, le associazioni e le aziende che ci sostengono e con i 400 volontari che ci affiancano. Ci auguriamo di assistere a una manifestazione entusiasmante in cui a prevalere saranno i valori dello sport e le bellezze e le peculiarità del nostro territorio che siamo orgogliosi di mostrare”.

Michele Diasio, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Sondrio

“La crescita di questa manifestazione dimostra la lungimiranza di chi l’ha ideata dieci anni fa: la Valtellina Wine Trail è una gara unica nel suo genere che gli atleti di tutto il mondo hanno apprezzato sin dalle prime edizioni e che hanno contribuito a far conoscere agli altri partecipanti. Una festa dello sport ma anche un’opportunità straordinaria per promuovere Sondrio e l’intero territorio provinciale: la città si farà trovare pronta riservando agli atleti e a chi li accompagnerà la più calorosa accoglienza con l’auspicio che l’esperienza vissuta li convinca a tornare. Come Amministrazione comunale siamo grati agli organizzatori per aver ideato percorsi spettacolari tra le vigne che faranno risaltare tutta la bellezza del nostro territorio”.

Marco Bonat, Segretario generale della Camera di Commercio di Sondrio

“Come Camera di Commercio di Sondrio da anni sosteniamo con convinzione questa manifestazione perché ci crediamo molto: a decretare il suo successo non sono soltanto i numeri, davvero notevoli, ma anche la capacità di unire e di promuovere la pratica sportiva e il territorio magnifico nel quale la gara si svolge. Il messaggio che divulga all’esterno, in abbinamento al nuovo marchio Valtellina, qualifica il nostro territorio”.

Claudio Palladi, Amministratore delegato di Rigamonti

“Rinnoviamo anche quest’anno la nostra partecipazione come title sponsor ad una manifestazione che riteniamo chiave per il territorio, che unisce sport, enogastronomia e turismo. La nostra è una visione di lungo periodo: vogliamo garantire una continuità ad eventi in ambiti per noi strategici e allo stesso tempo essere vicini ad un luogo straordinario come la Valtellina, che rimane il nostro headquarter di elezione, sul quale stiamo continuando, e continueremo, ad investire”.

Marco De Gasperi, Brand manager trail running di Scarpa

“La collaborazione con il Valtellina Wine Trail rappresenta per Scarpa la conclusione ideale di una stagione molto intensa di eventi di Trail Running. Il connubio fra la corsa e le eccellenze enogastronomiche del territorio è favorevole per ampliare il raggio di partecipanti anche di altre discipline sportive, favorendo l’avvicinamento ad uno sport che è inclusivo e ecosostenibile, che rappresentano in pieno i valori di Scarpa”.

Federico Cantoni, Sport Club and Event Manager di Crazy

“Grazie all’ottimo lavoro e alla buona riuscita della collaborazione con il gruppo Wine trail della scorsa edizione, siamo molto contenti di essere partner di quest’avventura anche per quest’anno. Crazy è l’azienda che ha creato il primo completo da skyrunning seguendo da sempre la filosofia Fast & Light. Poter rappresentare una gara in cui il nostro territorio ne è protagonista, dove Crazy e lo spirito Fast & Light sono cresciuti, per noi oggi è motivo di orgoglio”.

Danilo Drocco, Presidente del Consorzio Tutela Vini di Valtellina

“Questa è una manifestazione importante per il nostro territorio che abbiamo il dovere di valorizzare. Mi piace definirla attraverso l’effetto che fa agli atleti che vi partecipano: l’effetto “wow”. È quello che riportano gli atleti che attraversano le nostre cantine e le nostre vigne”.

Marco Stangalino, Vice Presidente Esecutivo Power Asset di Edison

“Edison è orgogliosa di sostenere anche quest’anno il Valtellina Wine Trail, iniziativa all’insegna dello sport, della tradizione locale e della cultura. Una partnership, questa, espressione della nostra volontà di contribuire allo sviluppo sociale e alla valorizzazione dei territori che ospitano i nostri impianti e in cui produciamo energia rinnovabile nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente”.

Umberto Colli, Responsabile Direzione Regionale Lombardia Nord di Crédit Agricole Italia

“Crédit Agricole Italia è orgogliosa di essere sponsor del Valtellina Wine Trail che rappresenta un’importante occasione per rimarcare il supporto della banca al territorio anche attraverso una manifestazione sportiva che unisce la competizione alla valorizzazione della provincia di Sondrio e dei suoi prodotti di eccellenza. La presenza a questa manifestazione evidenzia altresì l’impegno della banca alla filiera agroalimentare, settore che supportiamo attraverso la messa a disposizione di prodotti e finanziamenti dedicati e con una struttura interna trasversale sulle Banche del Gruppo e sui canali commerciali che ha il compito di definire la strategia su agricoltura, agroalimentare ed energia”.