Valtellina, nuovo regolamento nell’uso delle motoslitte

mercoledì, 22 dicembre 2021

Sondrio – Un nuovo regolamento per le motoslitte. E’ quanto predisposto da un gruppo di lavoro, coordinato dalla Prefettura di Sondrio, e ora invitato a tutti i Comuni della Valtellina e Valchiavenna.

A seguito del tragico evento mortale dello scorso anno sul Mortirolo, tra Valtellina e Valle Camonica, dove morì un 26enne, il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello (nella foto) ha ritenuto doveroso intervenire, nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, chiedendo a tutti, enti ed autorità, un’incisiva opera di sensibilizzazione degli utenti sul tema della sicurezza e del rispetto dell’ambiente montano nell’utilizzo delle motoslitte.

Nei giorni immediatamente successivi, il prefetto ha voluto dunque mettere al centro della propria azione in particolare il tema delle motoslitte e del loro corretto utilizzo in sicurezza. Ha così costituito un Tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati che ha iniziato i propri lavori a metà febbraio del corrente anno. Finalità del Tavolo è stata quella di individuare ed attuare una serie di iniziative intese all’adozione di tutte le misure possibili per scongiurare o comunque limitare nel futuro i rischi derivanti dall’uso, a volte indiscriminato e comunque non regolamentato, delle motoslitte. E’ questo uno sforzo che non può prescindere da una completa ed esaustiva informazione che coinvolga giovani e adulti, da una parte circa il corretto uso delle motoslitte e la presa di coscienza dei pericoli connessi al loro utilizzo; dall’altra, sul pieno rispetto delle regole di sicurezza e sulla consapevolezza dei propri limiti personali e dei rischi oggettivi.

Al tavolo di confronto sono stati invitati a partecipare, oltre al presidente della sezione motoslitte della Federazione Italiana Moto, i sindaci e i responsabili delle Polizie locali dei Comuni di Madesimo, Chiesa in Valmalenco e Livigno, il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza e i suoi collaboratori del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) esperti in materia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente del 118, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Arpa, il presidente della delegazione provinciale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il presidente della sezione provinciale del C.A.I., il presidente del Collegio regionale guide alpine della Lombardia, il presidente della Fondazione “Bombardieri e i rappresentanti dei rivenditori locali di motoslitte.

Il confronto ha posto come obiettivo il raggiungimento della sicurezza degli utenti e della salvaguardia della montagna. L’attività del gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura che ha, in un primo momento, predisposto e raccolto una serie di riflessioni e di proposte si è appena concluso e i documenti sono stati trasmessi ai Ministeri competenti per la loro valutazione ai fini di una auspicabile regolamentazione nazionale della materia all’interno del Codice della strada e al Direttore centrale per la Polizia stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Lo schema di regolamento tipo è stato trasmesso a tutti i Comuni della provincia, offrendo loro l’opportunità di dotarsi di uno strumento importante in merito alla disciplina sul corretto utilizzo e sulla circolazione delle motoslitte.