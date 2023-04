Valtellina ai vertici di ISNART: Credaro nuova presidente

sabato, 29 aprile 2023

Sondrio – Valtellina ai vertici dell’Istituto nazionale ricerche turistiche. Loretta Credaro è la nuova presidente di Isnart, società in house del sistema camerale che si occupa di turismo e cultura: è stata nominata alla guida dell’importante realtà per il triennio 2023-2026.

Un nuovo prestigioso incarico per la numero 1 della Camera di commercio e dell’Unione CTS della provincia di Sondrio. Loretta Credaro ricopre anche le cariche di vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, di Consigliere della Banca Popolare di Sondrio e di Fondo Est.

“Sono onorata di essere alla guida di Isnart – commenta la neo presidente – e di poter dare il mio contributo alla crescita del turismo, settore sempre più importante per l’economia italiana e della provincia di Sondrio. Una nuova sfida che assume un valore particolare in vista delle Olimpiadi invernali 2026“. L’Unione CTS si complimenta con la presidente Credaro per il nuovo ruolo ricoperto in ambito nazionale.