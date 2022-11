Valle dei Laghi: nasce Vent, nuovo Trento Doc Extra Brut di Cantina Toblino

giovedì, 3 novembre 2022

Madruzzo – Cantina Toblino presenta il nuovo “Vent” riserva Trento Doc. Oltre 60 mesi di affinamento per la prima annata che si inserisce nel progetto enologico volto a promuovere la viticoltura biologica e la biodiversità nella Valle dei Laghi.

Dalla Valle dei Laghi nasce Vent Riserva 2015, il nuovo Trento Doc Extra Brut di Cantina Toblino. Lo spumante rappresenta la vera punta di diamante della linea Vènt: selezione enoica dedicata al territorio e alle caratteristiche del suo microclima – come la brezza che soffia sui vigneti della zona – promotrice di una viticoltura responsabile, attenta all’ambiente e alle biodiversità locali, che parte dalla passione dell’uomo in vigna e in cantina.

Questo progetto enologico trova le sue radici nel 2014, anno in cui sono state fatte le prime prove di vinificazione, e prosegue poi nel 2015 con la realizzazione delle prime bottiglie di uno spumante che trascorre oltre 60 mesi sui lieviti. Una maturazione così importante permette un invecchiamento di più di 3 anni in cantina per apprezzare l’evoluzione di aromi e struttura del Trento Doc firmato dalla cooperativa trentina, vera custode della tradizione vitivinicola della Valle dei Laghi.

Da sole uve chardonnay selezionate con cura e raccolte a mano nella prima decade di settembre, la Riserva di Toblino è figlia di una vendemmia attenta, espressione dei migliori grappoli provenienti da vigneti allevati a guyot posti a un’altitudine che va da un minimo di 250 metri a un massimo di 500 metri di altitudine con una resa per ettaro di 50 ettolitri. Dopo una pressatura soffice, la fermentazione del vino base avviene per il 70-75% in acciaio e per la restante parte in tonneau di rovere francese al quarto e quinto passaggio.

Il perlage fine e persistente esalta l’intenso colore giallo paglierino dai riflessi dorati del Vent Riserva. Un bouquet di grande complessità e finezza, con sentori di cedro maturo, scorza d’arancia e mela che si fondono a ricordi fragranti di crosta di pane, accompagna un ingresso