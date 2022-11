Valle Camonica: Melaverde racconta l’attività della Guardia di Finanza

domenica, 13 novembre 2022

Paspardo (Brescia) – Melaverde è tornata in Valle Camonica per raccontare l’attività della Guardia di Finanza che andrà in onda domenica 27 novembre su Canale 5. Nei giorni scorsi si sono svolte le riprese da parte della troupe di Melaverde, con elicotteri e mezzi in azione a Paspardo, Cimbergo e Capo di Ponte.

Il produttore Giacomo Tiraboschi è tornato in Valle Camonica con la sua troupe: campo base a Capo di Ponte poi le riprese tra Paspardo e Cimbergo alla presenza dei comandanti e dei militari dei diversi reparti, baschi verdi di Brescia, finanzieri del comando di Breno, soccorso alpino della Guardia di Finanza di Breno, e sindaci di Paspardo (Fabio De Pedro) e Capo di Ponte (Andrea Ghetti).

Sono state effettuate riprese sull’attività che viene svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle in Valle Camonica e tra questi gli interventi in ambito montano con elicottero e verricello, raccontando l’impegno della Guardia di Finanza sul territorio.