Valle Camonica, altro successo per Giuseppe Romele in Coppa del Mondo

mercoledì, 14 dicembre 2022

Vuokkati – Ancora una vittoria per Giuseppe Romele nelle gare di coppa del mondo che si sono concluse a Vuokkati, in Finlandia. Dopo il trionfo nella 5km l’atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica ha bissato il primo posto nella 10km con una strepitosa prestazione in 26’28”50 lasciando a circa un minuto il canadese Cameron e a quasi 2 minuti il kazako Khamitov.

Alla gara hanno partecipato ben 23 atleti provenienti da 8 nazioni (Italia, Canada, Kazakistan, Brasile, Ucraina, Polonia, Giappone, Corea del Sud). Il risultato di Vuokkati consente a Giuseppe Romele di mantenere il primo posto nel ranking mondiale e di poter partire con il pettorale rosso del leader anche nelle prossime gare. Ora l’atleta di Pisogne è atteso in Italia dove continuerà ad allenarsi in vista di prossimi impegni.