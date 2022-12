Valchiavenna, il programma delle iniziative per le vacanze di Natale a Madesimo e dintorni

martedì, 27 dicembre 2022

Madesimo – Saranno vacanze di Natale ricche di appuntamenti a Madesimo. Dai concerti alla cultura, dallo sport alle attività per i bambini: nelle prossime settimane la Valle Spluga sarà la meta perfetta per le vostre vacanze.

Mercoledì 28 dicembre nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, concerto di pianoforte e violino. Tra gli immancabili delle vacanze di Natale ci sono sicuramente le due fiaccolate organizzate dalle scuole di sci: giovedì 29 dicembre all’Alpe Motta, con la scuola di sci Alpe Motta e il 30, in zona Arlecchino, con la Scuola di Sci Madesimo Valle Spluga e il Circolo sciatori. Entrambe prendono il via alle 18 e prevedono uno spettacolo di fuoco e divertimento con dj set.

Capodanno, a Madesimo, si festeggia nei ristoranti che propongono il cenone. Per i bambini serata speciale con il Made for Kids, dalle 19 fino all’una. Una notte di divertimento a partire dai 4 anni, con cena e animazione. Durante il pomeriggio del 31, invece, per le vie del centro ci incontreremo per lo scambio di auguri sotto il vischio.

L’anno nuovo prende il via il 3 gennaio, incontro con l’alpinista Lino Zani, oggi conduttore del programma televisivo “Linea Bianca”, alle 17:30 in sala congressi. Giovedì 5 concerto di Natale di Barabàn, in chiesa, dal titolo “La notte della Cometa”.

Venerdì 6. dalle 14, la Befana sorprenderà per le vie del centro mentre sabato 7 gennaio, sempre alla Chiesa, si terrà una serata per scoprire i segreti di San Luigi Guanella.

Per gli appassionati di sport, oltre allo sci e alle ciaspolate nei sentieri, sono consigliati due appuntamenti con il Winter Nordic Walking, insieme all’istruttore, a cui seguirà aperi-merenda in compagnia: venerdì 30 gennaio e giovedì 5 gennaio.

Durante le vacanze di Natale, quindi, appuntamento a Madesimo per respirare la magia delle feste. Una discesa in pista, magari aiutati dai maestri delle scuole di sci, un po’ di shopping nei negozi del centro, un momento rilassante al Wellness center, un pomeriggio sulla pista di pattinaggio e una merenda o una cena speciale in uno dei bar e ristoranti. E per i bambini, tutti i giorni, pomeriggi in compagnia con il Made for Kids.