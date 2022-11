Val Seriana e Lovere, i progetti ‘Racconti da gustare in una Valle da fiaba’

mercoledì, 30 novembre 2022

Lovere – L’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei progetti ‘Racconti da gustare in una Valle da fiaba’, della Comunità Montana Valle Seriana, e ‘Lovere, il borgo della luce. Magic Xmas with Linus and Peanuts’, del Comune di Lovere. Le due iniziative hanno ottenuto il contributo regionale nell’ambito del bando ‘OgniGiorno inLombardia’.

Tra i relatori, oltre all’assessore regionale, Michele Schiavi, consigliere con delega al Turismo Comunità Montana Valle Seriana; Martina Biffi, coordinatrice del progetto Promoserio; Sara Raponi, assessore al Commercio, Turismo ed eventi del Comune di Lovere; Stefano Malosso, dell’Associazione ‘OltreConfine’.

IL BANDO – “Bergamo – ha detto Lara Magoni – ha colto in pieno lo spirito del bando ‘OgniGiorno inLombardia’; nell’ambito della prima finestra, su 116 progetti complessivi ben 38 sono finanziati dalla Regione nel nostro territorio, per un totale che supera gli 800 mila euro. Una dimostrazione dell’amore dei bergamaschi verso le loro eccellenze, con tanta voglia di rimettersi in gioco. In particolare, desidero congratularmi con la Comunità Montana Valle Seriana e con il Comune di Lovere per aver realizzato due iniziative di grande charme, in grado di rilanciare l’attrattività turistica e dare nuova linfa vitale a territori dalle notevoli potenzialità”.

“Ancora una volta la misura ‘OgniGiorno inLombardia’ – ha proseguito – dona impulso per valorizzare le eccellenze locali e promuovere al meglio l’attrattività dei territori. Il grande successo del bando dimostra che c’è tanta voglia di Lombardia e di far conoscere a livello nazionale ed internazionale culture, tradizioni ed itinerari naturalistici ed enogastronomici di indubbia bellezza”.

IL PROGETTO LOVERE – Il progetto ‘Lovere, il Borgo della luce’ torna nel periodo natalizio per ricreare un’atmosfera incantata, nella quale le opere d’arte proiettate sugli edifici della cittadina acquisteranno nuova vita. Finanziata grazie al contributo ottenuto a valere sul bando regionale ‘OgniGiorno inLombardia’, la suggestiva iniziativa offre a cittadini e turisti una spettacolare scenografia dedicata ai celebri Peanuts, in omaggio al grande maestro del fumetto Charles M. Schulz nel centenario della sua nascita. Tutte le sere sino all’8 gennaio 2023 gli edifici storici diventeranno una simbolica tavolozza sulla quale i leggendari Peanuts troveranno una nuova casa.

I PROGETTI DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA – ‘Racconti da gustare in una Valle da fiaba’ è la nuova rassegna teatrale organizzata da Comunità Montana Valle Seriana in collaborazione con Promoserio e con Teatro Minimo. Si tratta di una rassegna di spettacoli per andare alla scoperta, o riscoperta, di personaggi storici e figure culturali che più sono legati con la loro storia alla Valle Seriana, come Il Moretto e la sua merenda salata, Quirino Gasparini e il mais spinato della Valgandino, il Minatore Charlie e i formaggi tipici.

Diversi gli appuntamenti in cartellone, fino sabato 28 gennaio 2023, con una stagione teatrale che vuole consegnare ai più piccoli il ricco e variegato inventario delle figure di spicco della Valle Seriana attraverso il binomio storie eccezionali di vita quotidiane e fiaba.