Val di Fassa: yoga e bagni di suoni al Ciampac

lunedì, 17 luglio 2023

Alba Canazei (Trento) – Una giornata tutta dedicata a yoga e bagni di suoni: questo il programma per mercoledì 19 luglio in Ciampac, l’area escursionistica raggiungibile con la telecabina da Alba di Canazei.

L’evento, al via a partire dalle ore 10 e a partecipazione libera e gratuita, inaugura ufficialmente un’originale novità pensata per il pubblico degli adulti. Si tratta di “Out of the Box – Porta in quota le tue emozioni”, il primo percorso tematico dedicato ai cinque sensi, che invita a connettersi con se stessi e con l’ambiente, imparando a vivere l’esperienza in montagna con maggiore consapevolezza.

Vista, udito, gusto, tatto e olfatto saranno dunque la bussola per orientarsi attraverso le varie tappe, seguendo le card illustrate e arricchite con citazioni letterarie consegnate in una “box” alla partenza del percorso. Un vero e proprio unicum in montagna, disponibile anche in lingua inglese.

Tutto parte dall’espressione inglese “To think out of the box”, che significa “pensare fuori dagli schemi”. Ed è proprio questo che i partecipanti sono invitati a fare durante la passeggiata: lasciarsi guidare da un’esperienza insolita, prestando maggiore attenzione ad alcuni aspetti e dettagli del posto – da ciò che si vede in lontananza agli odori che si annusano nell’aria – generando così un legame profondo con il territorio.

La giornata prevede dalle 10 alle 11 un incontro legato a “Yoga e miti” per riscoprire i movimenti di questa disciplina attraverso un mito greco. Segue, dalle 11 alle 12, un bagno di suoni con gong e altri strumenti ancestrali. Dalle 13 alle 14 è invece in programma “Yoga dei meridiani”, stiramento dei 12 meridiani Masunaga della medicina tradizionale cinese. Dalle 14.30 alle 15.30 è la volta di “Power Yoga”, sequenza dinamica di resistenza per rinforzare il tronco. Infine, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 una seconda possibilità di partecipare al bagno di suoni.