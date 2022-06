Vaiolo delle scimmie: primo caso in Alto Adige

mercoledì, 22 giugno 2022

Bolzano – Confermato anche in Alto Adige il primo caso di vaiolo delle scimmie. La persona si era presentata ieri al Pronto soccorso dell’Ospedale di Bolzano lamentando i tipici sintomi della malattia. Oggi, 22 giugno 2022, il sospetto diagnostico è stato confermato grazie ad un tampone PCR.

La persona era da poco rientrata da un viaggio in uno dei Paesi ritenuti a rischio. È già stata avviata l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti stretti. Il paziente al momento è ricoverato nel Reparto delle malattie infettive con condizioni cliniche non gravi e stabili.