Urne aperte fino alle 23 per referendum e Comunali: al voto Bienno, Darfo e Paspardo

domenica, 12 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Urne aperte fino alle 23 per i referendum sui cinque quesiti referendari. In 11 Comuni della provincia di Brescia dove si eleggono sindaco e consiglieri comunali. In Valle Camonica si rinnovano i Consigli comunali di Darfo Boario, con 4 candidati sindaci, a Paspardo e Bienno, dove in entrambi i Comuni si sfidano due candidati sindaci.

Gli altri Comuni al voto nel Bresciano sono Acquafredda, Gottolengo, Mura, Odolo, Provaglio Valsabbia, Desenzano del Garda, Gussago e Palazzolo sull’Oglio. A Desenzano del Garda, Gussago e Darfo Boario Terme se nessun candidato raggiungerà il 50%+1 dei voti, i due candidati sindaci più votati si sfideranno al ballottaggio domenica 26 giugno.

Si vota in una sola giornata, urne aperte fino alle 23, poi lo scrutinio dei cinque quesiti referendari e domani – dalle 14 – lo scrutinio delle Comunali.